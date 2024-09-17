تسهيل إجراءات المعتمرين بالمنافذ

تواصل المديرية العامة للجوازات استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لهذا العام 1446، عبر صالات العمرة في المنافذ البرية والجوية والبحرية. وسخرت المديرية العامة للجوازات إمكاناتها كافة، لدعم المواقع المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، بأحدث الأجهزة التقنية التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ونوهت الجوازات بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة، وطلب المساعدة من موظفي الجوازات في المنافذ لأي خدمات أو استفسارات أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد (992) على مدار الساعة.



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