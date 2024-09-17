تسجيل شاحنات جدة بمنصة مدينتي

أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، عن إلزامية تسجيل الشاحنات في منصة «مدينتي» وتوثيق التعاقد إلكترونيًا، وعدم السماح بدخول الشاحنات غير المسجلة إلى المدن الصناعية. وأوضحت الأمانة، أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين المشهد الحضري والحد من التشوه البصري بالتعاون مع الجهات المعنية، فيما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأمانة للمحافظة على المرافق العامة، والحد من الرمي العشوائي للنفايات، بجانب تعزيز جودة الحياة وتحسين البيئة الحضرية، بما ينعكس إيجابًا على سكان المدينة وزائريها.



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