السعودية | منظمة تنمية المرأة تعقد اجتماعًا مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

عقدت منظمة تنمية المرأة (WDO) اجتماعًا اليوم في الرياض مع سفراء وممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى المملكة.

واستعرضت منظمة تنمية المرأة خلال الاجتماع برامجها الإستراتيجية التي تهدف لتعزيز دور المرأة في المجتمع وأهمية استمرار التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء لضمان تنفيذ المبادرات المستقبلية للمنظمة بنجاح.

ووجهت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة الدكتورة أفنان الشعيبي في كلمتها خلال الاجتماع دعوة رسمية للانضمام للدول التي لم تنضم بعد إلى المنظمة، مجددة التزام منظمة تنمية المرأة الثابت بالعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء لتطوير وتنفيذ سياسات وبرامج مبتكرة ومستدامة تعزز المشاركة الفاعلة للمرأة في جميع المجالات وتدعم التنمية المستدامة.

كما أشارت الدكتورة الشعيبي في كلمتها إلى دعم المملكة المستمر وغير المحدود للمنظمة ورؤيتها وبالدور الريادي الذي تضطلع به في توفير الدعم الضروري لتعزيز تنمية وتمكين المرأة مما يعكس التزامها العميق بدفع عجلة التنمية في شتى المجالات.

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