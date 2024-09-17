السعودية | إن تي تي داتا تعلن تعيين رامي بيدس مديراً عاماً لأعمالها في المملكة العربية السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت إن تي تي داتا، الشركة الرائدة في البنية التحتية وخدمات تقنية المعلومات، عن تعيين رامي بيدس مديرًا عامًا لأعمالها في الملكة العربية السعودية. ويأتي تعيين رامي ليعزز مكانة إن تي تي داتا في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويركز على دعم النمو والابتكار وتعزيز تجربة العملاء في المملكة. أما تركيز الشركة الإقليمي فيتضمن بناء أساس متين وتسريع النمو من خلال محفظة أعمال متنوعة تقدم الحلول المتطورة من خلال التطبيقات، وتكامل الشبكات، والأمن السيبراني (التقنيات التشغيلية وتقنية المعلومات)، والبنية السحابية، وحوسبة الحافة (Edge Computing) ، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IoT).

ومن خلال منصبه الجديد، يتولى رامي مسؤولية إدارة التوجه الاستراتيجي وتوسعة تواجد إن تي تي داتا في المملكة العربية السعودية، حيث تتضمن مسؤولياته دعم وإطلاق المنتجات والخدمات الجديدة، وتحسين تجربة العملاء، وإدارة المبيعات. كما سيلعب دورًا أساسيًا في توثيق علاقات التعاون مع شركاء إن تي تي داتا في المنطقة.

في تعليقه على الأمر قال بورجاك سويدان، المدير التنفيذي لشركة إن تي تي داتا في الشرق الأوسط: “يسعدنا الترحيب بانضمام رامي بيدس إلى فريقنا في الشرق الأوسط، إذ يمثل تعيينه خطوة هامة للتقدم في خططنا الرامية إلى دعم رؤية المملكة العربية السعودية للعام 2030 من خلال التحول الرقمي الفعال. كما إنه يمتلك فهمًا عميقًا للسوق السعودية، إلى جانب خبرته الواسعة في القطاع مما سيكون له أكبر الأثر في دعم نمونا وتوسع محفظة أعمالنا، وتقديم الحلول المبتكرة والمتخصصة لتلبية الاحتياجات الدقيقة بالمنطقة.”

يمتلك رامي بيدس خبرة تفوق 20 عامًا من العمل في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولديه سجل مميز من الإنجاز والنجاح في المناصب القيادية. ينضم رامي إلى إن تي تي داتا قادمًا من آي بي إم، حيث تولى فيها منصب قائد أنظمة المنظومات، وقام بدور بالغ الأهمية في تطوير مشهد شركاء آي بي إم في السعودية. اما خبراته السابقة فتتضمن تولي دور استشاري في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أدار ونفذ معرض LEAP 2021 بنجاح – وهو أول معرض لتقنية المعلومات في السعودية. كما عمل رامي لمدة 14 عامًا لدى سيسكو، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية التي كان آخرها عمله مديرًا للأعمال التجارية والمؤسسية، بالإضافة إلى عمله كمدير للمبيعات لدى شركة إنجرام مايكرو آبتك.

ومن جانبه قال رامي بيدس، مدير إن تي تي داتا في المملكة العربية السعودية: “بفضل خبرتها العالمية وحلولها المبتكرة وتواجدها المحلي القوي، تتمتع إن تي تي داتا بمكانة متميزة تتيح لها مساعدة المؤسسات على اغتنام الفرص التي توفرها رؤية السعودية للعام 2030. ويسعدني أن أتولى قيادة استراتيجية الشركة في هذه الفترة التحولية التي تشهدها المنطقة، حيث سينصب تركيزي على العمل بالتعاون مع فريقنا المتميز لدعم الابتكار وتعزيز تجربة العملاء والمساهمة الفعالة في رحلة التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية.”

من الجدير بالذكر أن رامي يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة عمّان الأهلية. وفي أوقات فراغه، يستمتع رامي بالاطلاع على أحدث التوجهات التقنية والتطورات في المجال، إلى جانب شغفه بالرياضة والسفر واكتشاف الأطباق الجديدة.

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