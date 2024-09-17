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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من الافراط في استخدام الزنجبيل بشكل يومي الامر الذي سيسبب متاعب ومضاعفات بدنية وقالت هيئة الدواء في تغريدة لها على حسابها في تويتر يستخدم "الزنجبيل" بكميات محددة يوميًا، وزيادة الكمية قد يتسبب في حدوث حرقة في المعدة وخفقان في القلب، كما أنه يتعارض مع بعض أنواع الأدوية. هل يتحول الزنجبيل الى سم فتاك عند تناوله بهذا الطريقة... طبيب سعودي يجيب ويحسم الجدل.

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