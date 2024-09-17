شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 233 عضوًا في سلك النيابة العامة القضائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بترقية 233 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

وأعرب النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عن شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، على هذا الدعم المستمر لأعضاء النيابة العامة، مؤكدًا أن هذه الترقيات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور النيابة العامة، ومواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.

أخبار متعلقة مجلس الوزراء يوافق على نظام ضريبة التصرفات العقارية نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يلقي غدًا الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال "الشورى"/عاجل

ودعا الله - عز وجل - أن يوفق الأعضاء المترقين في أداء مسؤولياتهم لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ القيادة الحكيمة ويديم على البلاد نعمة الأمن والازدهار.