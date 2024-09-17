شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني يوضح عقوبة استخدام الأطفال لغرض التسول.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏أوضح نايف المرشدي – محامي ومستشار قانوني عقوبة استخدام الأطفال لغرض التسول.

وقال المرشدي :” يجرم التسول من المرة الثانية وليس من المرة الأولى وهذا يعكس رحمة أنظمتنا ، كما أنه تم إلزام الموارد البشرية بإعداد برنامج علاجي لهؤلاء الأشخاص وكذلك الحاقهم ببرامج الدعم عبر المنصات الحكومية ”

وأضاف” إذا كان المتسول أجنبي فإنه يعاقب باستبعاده عن المملكة ومن يتم القبض عليه للمرة الثانية يعاقب بالسجن لمدة ٦ أشهر وغرامة لا تزيد عن ٥٠ ألف ريال ”