شكرا لمتابعة خبر عن مصابة باضطراب ثنائي القطب: “فصلت من عملي بسبب معرفتهم بمرضي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفصحت مواطنة تدعى نهى عبدالمجيد عن تجربتها المؤلمة مع اضطراب ثنائي القطب، حيث كشفت أنها تعرضت للفصل من عملها بعد أن علمت جهة عملها بحالتها الصحية.

وعبرت نهى عن صدمتها واستيائها من الطريقة التي تم التعامل بها مع وضعها الصحي، مؤكدةً أنها لم تتلقَ الدعم المطلوب. مشيرة إلى إنها تعرضت للرفض كدة مرات من جهات عمل ، إلا إنها اخيرا توظفت بالمطار حتى وصلت لمرحلة متقدمة جدا في عملها وأصبحت مصدر ثقة كبيرة لدى مديريها

وفي سياق متصل ، أكد الدكتور أحمد الهادي استشاري طب نفسي أنه نظاميا لا يحق لجهة العمل فصل الموظف بسبب إصابته باضطراب ثنائي القطب