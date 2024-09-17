شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: على المصاب باضطراب ثنائي القطب أن يفصح لأهل الزوجة عن مرضه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد استشاري الطب والعلاج النفسي الدكتور أحمد الهادي، أنه على المصاب باضطراب ثنائي القطب أن يفصح لأهل الزوجة عن مرضه.

وقال الدكتور أحمد الهادي، عبر برنامج “الشارع السعودي” أنه على المصاب بـ “اضطراب ثنائي القطب” عندما يتقدم للزواج أن يفصح لأهل الزوجة عن مرضه قبل أن يتم الزواج؛ لأن مرضه وراثي.

وأشار إلى أن الأسرة التي لديها أكثر من شخص مصاب بثنائي القطب يجب ألا يتزوج من نفس العائلة لزيادة احتمالية الإصابة لدى الأبناء.