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استشاري: على المصاب باضطراب ثنائي القطب أن يفصح لأهل الزوجة عن مرضه.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد استشاري الطب والعلاج النفسي الدكتور أحمد الهادي، أنه على المصاب باضطراب ثنائي القطب أن يفصح لأهل الزوجة عن مرضه.

وقال الدكتور أحمد الهادي، عبر برنامج “الشارع السعودي” أنه على المصاب بـ “اضطراب ثنائي القطب” عندما يتقدم للزواج أن يفصح لأهل الزوجة عن مرضه قبل أن يتم الزواج؛ لأن مرضه وراثي.

وأشار إلى أن الأسرة التي لديها أكثر من شخص مصاب بثنائي القطب يجب ألا يتزوج من نفس العائلة لزيادة احتمالية الإصابة لدى الأبناء.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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