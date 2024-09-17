شكرا لمتابعة خبر عن طائرات موسم الرياض تصل إلى مقر بوليفارد Runway والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصلت الثلاث الطائرات القديمة التابعة للخطوط السعودية من جدة إلى مقر بوليفارد “Runway” بالرياض، تحت متابعة رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وذلك ضمن الخطط التطويرية لفعاليات موسم الرياض لهذا العام.

وانتقلت طائرات موسم الرياض من “كبري بنبان” إلى طريق الملك فهد وصولا إلى منطقة “بوليفارد رانوي”، فيما رافقت مركبات “لوسيد” الكهربائية الطائرات خلال لحظة دخولها العاصمة لحين وصولها إلى منطقة “بوليفارد رانوي”.

وأجريت عملية تفكيك الطائرات بواسطة فرق متخصصة لتسهيل نقلها عبر رحلة برية طويلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق خطة مدروسة مسبقاً.