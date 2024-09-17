السعودية | قائد القوات المشتركة يزور الجرحى والمصابين من عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قام معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد حمد السلمان اليوم بزيارة للجرحى والمصابين من منسوبي القوات المشتركة الذين تعرضوا للإصابة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

واطمأن قائد القوات المشتركة على صحة المصابين، سائلاً الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل.

وقال الفريق الركن السلمان : “أنتم أبطال الوطن وما تعرضتم له دفاعًا عن دينكم ثم ملككم ووطنكم وسم شرف نغبطكم عليه”.

ونقل معاليه للمصابين تحيات وتقدير القيادة – حفظها الله ـ وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل، وأن يمن عليهم بالصحة والعافية.

وأعرب المصابون من جانبهم عن شكرهم على الزيارة والاطمئنان على صحتهم، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى ميدان العز والشرف بعد إكمال العلاج للتصدي للعدو والقيام بدورهم المناط بهم لحفظ الأمن في الوطن الغالي على الجميع، عادين إصاباتهم وسام شرفٍ يعتزون به.



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