السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 2.474 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2024م، من انتزاع 2.474 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و28 لغمًا مضادًا للدبابات، و2.439 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة. وتمكن فريق “مسام” من نزع 2.372 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية الخوخة، وفي محافظة لحج تمكن الفريق من نزع 14 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوهط، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة.

وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة في مديرية رغوان، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية حريب، ونزع 5 ذخائر غير منفجرة في مديرية المدينة، ونزع 20 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب، وفي محافظة شبوة نزع لغمين مضادين للأفراد في مديرية عين.

كما استطاع فريق “مسام” في محافظة تعز من نزع لغم واحد مضاد للدبابات و29 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المندب، ونزع 11 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن 460 ألفًا و951 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

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