الصحة تضبط طبيب أسنان غير سعودي تجاوز حدود اختصاصه في تبوك

وأوضحت "الصحة" أن الممارس الصحي يعمل طبيب أسنان عام في إحدى المجمعات الطبية الخاصة، وتمثلت مخالفته في العمل على زراعة الأسنان، متجاوزا ً بذلك حدود صلاحيات اختصاصه وامتيازاته السريرية ، منافياً بذلك القواعد المهنية ، ومعرضاً المرضى وسلامتهم للخطر.
وفي إطار السعي المستمر لضمان الالتزام التام بالأنظمة الصحية وحماية المرضى من أي تجاوزات أو مخاطر، أكدت وزارة الصحة مواصلتها للجولات الرقابية والإشرافية على المنشآت الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير السلامة والجودة والمهنية ، لافتة النظر إلى أنها لن تتوانى في تطبيق عقوبات السجن والغرامات للمخالفين من الممارسين الصحيين وفق الأنظمة. وأكدت الصحة التزامها بتطبيق الضوابط الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية كافة ، مشددة على أن أي تجاوزات أو مخالفات سيتم التعامل معها بصرامة لضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين.
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