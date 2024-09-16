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وزير الحرس الوطني وسفير الصين يستعرضان الموضوعات المشتركة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، تشانغ هوا والوفد المرافق له.
وتبادلا الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الحرس الوطني وسفير الصين - واس
وزير الحرس الوطني وسفير الصين - واس

العلاقات الصينية

حضر الاستقبال، رئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب سمو وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا.
كما حضر المدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد، والدكتور إبراهيم فهد العسكر المستشار القانوني.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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