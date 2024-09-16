شكرا لقرائتكم خبر عن دون أي حوادث.. 22 مليون ساعة عمل آمنة ببرنامج جدة التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجز برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة، أكثر من (22) مليون ساعة عمل في منطقة جدة التاريخية دون أي حوادث عمل.

وهذا يعكس التزام البرنامج بمعايير السلامة والصحة المهنية والبيئية في المشروعات الإنشائية التي ينفذها ويشرف عليها. ساعات العمل في برنامج جدة التاريخية وشملت ساعات العمل الآمنة، 5.5 ملايين ساعة عمل في مشروع ميدان الثقافة، و5،5 ملايين ساعة عمل في ترميم المباني التاريخية، إلى جانب 5 ملايين ساعة عمل في مجال الأمن والسلامة، و3 ملايين ساعة عمل في مجال الصيانة والنظافة.

كما تضمنت 1،5 ساعات في أعمال بحيرة الأربعين، و 1،5 ملايين ساعة عمل في تنظيم المبادرات والأنشطة الثقافية.

ويحرص البرنامج على تطبيق سياسات ومعايير السلامة المعتمدة للحفاظ على الأرواح والممتلكات. تدريب وتأهيل العاملين ومن هذه المعايير تقييم وتحديد وإزالة وإدارة المخاطر قبل البدء في أي عملية أو نشاط، والامتثال للقوانين واللوائح المطبقة.

وأيضا تصميم وتشييد مرافق مشاريع البرنامج، وفق معايير ونظم السلامة.

هذا بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين، وتعزيز ونشر مفاهيم السلامة والمشاركة الفعالة في توعية المجتمع بها.