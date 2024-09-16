شكرا لقرائتكم خبر برنامج جدة التاريخية يحتفي بإنجاز أكثر من (22) مليون ساعة عمل آمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتفي برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة بإنجاز أكثر من (22) مليون ساعة عمل في منطقة جدة التاريخية بدون أي حوادث عمل، وهو ما يعكس التزام البرنامج بمعايير السلامة والصحة المهنية والبيئية في المشروعات الإنشائية التي ينفذها ويشرف عليها.

وشملت ساعات العمل الآمنة، 5.5 مليون ساعة عمل في مشروع ميدان الثقافة، و5،5 مليون ساعة عمل في ترميم المباني التاريخية، إلى جانب 5 مليون ساعة عمل في مجال الأمن والسلامة، و3 مليون ساعة عمل في مجال الصيانة والنظافة، وكذلك 1،5 ساعة في اعمال بحيرة الأربعين، و 1،5 مليون ساعة عمل في تنظيم المبادرات والأنشطة الثقافية.

ويحرص البرنامج على تطبيق سياسات ومعايير السلامة المعتمدة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومن هذه المعايير تقييم وتحديد وإزالة وإدارة المخاطر قبل البدء في أي عملية أو نشاط، والامتثال للقوانين واللوائح المطبقة، وكذلك تصميم وتشييد مرافق مشاريع البرنامج وفق معايير ونظم السلامة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين، وتعزيز ونشر مفاهيم السلامة والمشاركة الفعالة في توعية المجتمع بها.

ويأتي ذلك، التزاماً من برنامج جدة التاريخية بتطبيق معايير التميز التشغيلي ضمن جهود إعادة إحياء المنطقة، وتحسين جودة البنية التحتية، ورفع مستوى إدارة المرافق والخدمات، سعياً إلى تعزيز جودة الحياة في المنطقة، وتحسين تجربة الزوار.