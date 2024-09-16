برنامج جدة التاريخية يحتفي بإنجاز أكثر من (22) مليون ساعة عمل آمنة

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وشملت ساعات العمل الآمنة، 5.5 مليون ساعة عمل في مشروع ميدان الثقافة، و5،5 مليون ساعة عمل في ترميم المباني التاريخية، إلى جانب 5 مليون ساعة عمل في مجال الأمن والسلامة، و3 مليون ساعة عمل في مجال الصيانة والنظافة، وكذلك 1،5 ساعة في اعمال بحيرة الأربعين، و 1،5 مليون ساعة عمل في تنظيم المبادرات والأنشطة الثقافية.
ويحرص البرنامج على تطبيق سياسات ومعايير السلامة المعتمدة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومن هذه المعايير تقييم وتحديد وإزالة وإدارة المخاطر قبل البدء في أي عملية أو نشاط، والامتثال للقوانين واللوائح المطبقة، وكذلك تصميم وتشييد مرافق مشاريع البرنامج وفق معايير ونظم السلامة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين، وتعزيز ونشر مفاهيم السلامة والمشاركة الفعالة في توعية المجتمع بها.
ويأتي ذلك، التزاماً من برنامج جدة التاريخية بتطبيق معايير التميز التشغيلي ضمن جهود إعادة إحياء المنطقة، وتحسين جودة البنية التحتية، ورفع مستوى إدارة المرافق والخدمات، سعياً إلى تعزيز جودة الحياة في المنطقة، وتحسين تجربة الزوار.
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