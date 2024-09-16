شكرا لمتابعة خبر عن محافظ طريف يدشن حملة تطعيم لقاح الانفلونزا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن سعادة محافظ طريف الاستاذ/ بدر بن نجر الصقر صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 1446/3/13حملة التطعيم للقاح الانفلونزا الموسميه بالمحافظة والتي اطلقتها وزارة الصحه في جميع مناطق المملكه.

وشكر سعادته مدير مستشفى طريف العام الاستاذ خالد مهل الرويلي والفريق الطبي الوقائي المرافق له.

وتمنى من الجميع اخذ هذا اللقاح للوقاية من الانفلونزا الموسمية كما تمنى سعادته التوفيق لهم في عملهم ودور الحمله في تخفيف الاصابه بالانفلونزا ومضاعفاتها .