شكرا لمتابعة خبر عن ‎الفارسة منيرة القحطاني تستعرض مهاراتها في ركوب الخيل بسرعة فائقة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت الفارسة منيرة القحطاني وهي تستعرض مهاراتها في ركوب الخيل في صحراء الرياض.

وجاءت “القحطاني” في مقطع فيديو وهي على ظهر الخيل، تمسك بلجام الخيل وتستعرض قدرتها على الفروسية بسرعة فائقة.

ووثق المقطع أيضًا لحظات تشجيع ابنتها لها اثناء امتطاءها الخيل.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث علّقت أحدهم قائلة:” ويل قلبي منظر الأنثى الفارسة يشلع القلب شلع شموخ .”