شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: مساء غد يُرصد ثاني بدر عملاق للعام 2024 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُرصد بسماء الوطن العربي مساء غد الثلاثاء القمر البدر لشهر ربيع الأول، وسيزين السماء طوال الليل مقترناً بكوكب زحل وسيمثل ثاني بدر عملاق من أربعة على التوالي هذا العام وهو الأقرب إلى الاعتدال الخريفي ولذا يسمى قمر الحصاد.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن قمر الحصاد العملاق سيشرق من الأفق الشرقي مع غروب الشمس وسيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير عندما يكون قريباً من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالياً ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود إلى حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.

وأشار إلى أنه بعد حلول الليل سيكون قمر الحصاد العملاق مقترناً بكوكب زحل الذي سيبدو كنقطة ذهبية للعين المجردة، ومن خلال تلسكوب متوسط الحجم لن يشاهد المنظر الجميل لحلقات الكوكب لأنها حالياً مائلة فقط بمقدار 3.7 درجات بالنسبة لنا مما يجعلها تبدو نحيلة للغاية بعكس السنوات السابقة عندما يتم كانت بزاوية ميل أوسع.

واستخدم مصطلح قمر الحصاد لعدة سنوات وهي تسمية “شعبية” تطلق على الأقمار البدر التي تحدث في شهري سبتمبر و أكتوبر وهي الأشهر القريبة من الاعتدال الخريفي، إضافة إلى أنه في سبتمبر و أكتوبر يكون وقت شروق القمر قريب إلى وقت غروب الشمس لعدة ليالي على التوالي في نصف الأرض الشمالي.

وقال أبو زاهرة:” لقد كان هذا الأمر يعـداً مهماً في أوقات قديمة بالنسبة للمزارعين الذين يحصدون محاصيلهم قبل عصر التراكتورات المزودة بمصابيح الإضاءة، حيث لم يكن هناك فترة طويلة من الظلمة بين غروب الشمس وشروق القمر لعدة أيام بعد البدر المكتمل ما يعني بأن المزارعين كانوا يعملون في الحقول وجني المحاصيل تحت ضوء القمر ومن هنا جاءت تسمية قمر الحصاد”، مبيناً أن قمر الحصاد العملاق سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي مائل نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الغربي وهو داخل ظل الأرض (خسوف جزئي) مع شروق شمس الأربعاء محلياً.

وأضاف: بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدر طوال الليل ولكن علمياً نطلق تسمية البدر المكتمل عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس، وسيحدث ذلك عند الساعة 05:34 صباح الأربعاء بتوقيت السعودية (02:34 صباحاً بتوقيت غرينتش)، ويكون أكمل نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.

وعَـد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، هذا التوقيت من الشهر القمري مثالياً لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين.

وبين أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بنحو ساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله.