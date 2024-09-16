180 يوما مهلة لتصحيح أوضاع محلات مواد البناء

أمهلت البلديات والإسكان محلات بيع مواد البناء 180 يومًا لتصحيح أوضاعها، بما يتناسب مع اشتراطات محلات بيع مواد البناء، التي صدرت أمس، والتي تعالج ما قد يؤثر على مستهدفات البيئة العمرانية والنسيج الحضري.

وتهدف اشتراطات محلات بيع مواد البناء، والتي تحل محل الاشتراطات التي كان قد أعلن عنها في رمضان من العام 1442، إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

حق الطريق

تنقسم الاشتراطات الجديدة من حيث الجملة إلى متطلبات مكانية وفنية وتشغيلية، فيما أولت الاشتراطات الجديدة ظواهر التشوه البصري واستغلال الارتدادات والمواقف اهتمامًا، ومن ضمن الضوابط التي تضمنتها الاشتراطات، منع ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، وكذلك منع استخدام المركبات الموقوفة أمام المحلات أو المواقف التابعة للمحلات بأي شكل من الأشكال بما في ذلك عرض وتخزين مواد البناء.

التشوه البصري

تضمنت الاشتراطات الجديدة العمل على صيانة واجهة المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري، وصيانة الجدران الخارجية للمنشأة والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري، وتلزم الاشتراطات الجديدة العاملين في المنشأة بحمل بطاقة العمل أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بها، وتقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة للسكن.

الحماية والسلامة

تمنع الاشتراطات الجديدة تصريف أي مادة خطرة أو كيميائية في الشوارع أو المجاري الصحية، كما يجب عرض وتخزين الطلاء في مناطق مزودة بأنظمة الحماية التلقائية من الحريق المعتمدة وفقا لما ورد في الكود السعودي للحماية من الحرائق، مع منع تخزين مواد الطلاء على الأدراج أو في مناطق مرور العاملين، وأن يتم وضع الطلاء في عبوات ذات سعة 5 جالونات أو أقل، على أن تكون مصنوعة من المعدن أو البلاستيك، وتحقيق متطلبات الدفاع المدني فيما يخص مناطق تخزين وبيع الدهانات مثل التهوية والإضاءة.

من الاشتراطات الجديدة

- منع ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة

- عدم السماح باستخدام المركبات أمام المحلات للعرض والتخزين

- صيانة واجهة المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب

- صيانة الجدران الخارجية للمنشأة وخلوها من الملصقات

- حمل بطاقة العمل أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بها

- تقيد جميع العاملين بالمحافظة بالنظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة للسكن.