شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. "الصحة" تضبط ممارس صحي تجاوز حدود اختصاصه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن ضبط طبيب أسنان عام غير سعودي في منطقة تبوك بعد تجاوزه حدود اختصاصه بالعمل على زراعة الأسنان، مخالفاً أحكام المادة (2-9) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، وهو ما يتنافى مع ضوابط تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير المهنية.

وأشارت "الصحة" إلى قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، الذي يقضي بإيقاع عقوبة جزائية تتمثل في سجن الممارس الصحي المخالف، وفرض غرامة مالية، وذلك استنادًا على المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية. مخالفة زراعة الأسنان وأوضحت "الصحة" أن الممارس الصحي يعمل طبيب أسنان عام في إحدى المجمعات الطبية الخاصة، وتمثلت مخالفته في العمل على زراعة الأسنان، متجاوزا ً بذلك حدود صلاحيات اختصاصه وامتيازاته السريرية، وبذلك ينافي القواعد المهنية ويعرض المرضى وسلامتهم للخطر.

وفي إطار السعي المستمر لضمان الالتزام التام بالأنظمة الصحية وحماية المرضى من أي تجاوزات أو مخاطر، أكدت وزارة الصحة مواصلتها للجولات الرقابية والإشرافية على المنشآت الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير السلامة والجودة والمهنية، لافتة النظر إلى أنها لن تتوانى في تطبيق عقوبات السجن والغرامات للمخالفين من الممارسين الصحيين وفق الأنظمة.

وأكدت الصحة التزامها بتطبيق الضوابط الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية كافة، مشددة على أن أي تجاوزات أو مخالفات سيتم التعامل معها بصرامة لضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين.