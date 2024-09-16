مخطط شامل لمحافظة القطيف

اعتمد مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية المخطط الشامل لمحافظة القطيف، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحويلها إلى واحة ساحلية متكاملة تواكب مسار التنمية والازدهار الذي تشهده المنطقة، وتعزز مكانتها بصفتها مركزًا حضريًا متطورًا يجمع بين الأصالة والتراث والتقدم الحديث.

مخططات محلية

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عمر العبداللطيف، أن الإعلان عن إقرار مجلس الهيئة للمخطط الشامل لمحافظة القطيف يأتي بعد اعتماد الإجراءات النظامية كافة، مؤكدا أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لاستكمال المخططات الشاملة لمحافظات المنطقة التي تقع ضمن إطارها الإشرافي، وأن المخطط الشامل لمحافظة القطيف هو أول المخططات الشاملة التي تم إقرارها من مجلس الهيئة، وسيتبعه قريبًا اعتماد المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن ومحافظة البيضاء، إلى جانب البدء بإعداد المخطط الإقليمي والمخططات المحلية لجميع محافظات المنطقة بما يعكس التزام الهيئة بتحقيق أدوارها وفقًا لرؤية المملكة 2030.

جودة الحياة

يهدف المخطط الشامل للقطيف إلى تحقيق نهضة شاملة من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الترابط المجتمعي، وإحياء البيئة العمرانية، مع الحفاظ على المواقع التراثية الفريدة، والاستفادة من الميزات النسبية للمحافظة مثل المناطق الساحلية، والزراعية، والأصول التراثية، وغابات المانجروف، كما يعمل المخطط على وضع السياسات العامة للتنمية وتحديد أولويات التطوير، بما يضمن تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وتنظيم الأعمال وفق الأولويات المتفق عليها، ويشمل المخطط إعداد خطط ودراسات شاملة للمجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والاجتماعية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والبيئية، مما يسهم في توفير احتياجات المحافظة من الخدمات والمرافق العامة ورفع مستوى جودة الحياة.