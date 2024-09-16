شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف 3 مواطنين من منسوبي الزكاة والضريبة لتلقيهم رشوة 2.2 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرّح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد, بأنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاثة مواطنين من منسوبي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “جمرك ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ” وهم:

– المواطن/ راشد محمد الشبرمي.

– المواطن/ محمد أحمد الجيزاني.

– المواطن/ صالح حمود الحربي.

لحصولهم على مبلغ (2.232.000) مليونين ومائتين واثنين وثلاثين ألف ريال على دفعات من مقيمين “تم إيقافهم” وهم: –

– المقيم/ أسامة محسن العولقي -يمني الجنسية-.

– المقيم/ عبدالعزيز عمر القعيطي -يمني الجنسية-.

– المقيم/ حسين عمر القعيطي -يمني الجنسية-.

– المقيم/ فؤاد صلاح الدين بير -باكستاني الجنسية- بمهنة مستثمر.

– المقيم/ محمد غانم المنلا -سوري الجنسية-.

– المقيم/ سعيد عوض بازبيدي -يمني الجنسية-.

وذلك مقابل تسهيل تهريب وتصدير (372) حاوية شحن تحتوي على مشتقات بترولية مقيد تصديرها (مادة الديزل) مستغلين بذلك أسماء كيانات تجارية في التهريب، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.