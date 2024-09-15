جامعة التعدين ورشة بالحدود الشمالية

برعاية رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور أحمد بن علي الرميح؛ أقامت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بكلية الهندسة بالجامعة ورشة عمل بعنوان جامعة التعدين بمشاركة مع شركة معادن ممثلة بنائب رئيس الشركة للاستدامة والتقنية والأبحاث والتطوير في وحدة أعمال معادن الفوسفات خالد الأحمدي وعبد الإله الغانم المدير العام للموارد البشرية في وحدة أعمال معادن الفوسفات، على مسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية.

وعلى هامش الورشة تجول المشاركون بالورشة في المعرض المصاحب الذي أقامته كلية الهندسة واشتمل على مشاريع التخرج لطلبة الكلية والمشاريع المقبولة في مؤتمرات دولية، بعد ذلك انتقل الحضور إلى مسرح كلية العلوم حيث بدأت أعمال الورشة بكلمة سعادة رئيس الجامعة رحب خلالها بممثلي شركة معادن ثم استعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة والتي تسعى إلى تحقيقها على صعيد تطوير البرامج الأكاديمية في مجالات الهندسة بصورة عامة وفي مجال هندسة التعدين على وجه الخصوص وتعزيز ثقافة الريادة والابتكار ودعم الأبحاث وتوسيع الشراكة مع شركة معادن وتأسيس المراكز البحثية المتقدمة في مجالات التعدين، مؤكدًا على استمرارية التعاون مع شركاء الجامعة ومع شركة معادن بصورة خاصة؛ مما يسهم في تعزيز دور الجامعة، وتحقيق أهدافها ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

بدورهما بين ممثلا شركة معادن سبل تعزيز أواصر التشارك مع جامعة الحدود الشمالية، ومع كلية الهندسة بشكل خاص، والآفاق المستقبلية والنتائج الممكنة لهذا التعاون مؤكدين أن المستقبل واعد وأن شركة معادن تفخر بهذه التشاركية مع الجامعة لما فيه مصلحة الطلاب والمنطقة.

وأكد عميد كلية الهندسة الدكتور يحيى العساف ــ الذي أدار أعمال الورشة ــ توجه الجامعة نحو تطوير قطاع التعدين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز سبل الابتكار والإبداع وتفعيل مذكرة التفاهم مع شركاء الجامعة شركة معادن.