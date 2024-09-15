16 كفيفا يستفيدون من اكتساب ضياء أبها

وأعرب آل كاسي عن شكره وتقديره لكل المشاركين على انضباطهم خلال فترة التدريب وأيضًا لجميع المشاركين من الكلية لتقديم الخدمات والتسهيلات لهؤلاء الشريحة الغالية على المجتمع، مؤكدًا أن الكلية وضمن رسالتها وأهدافها ستقدم جميع برامجها لشرائح المجتمع كافة.
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