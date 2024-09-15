انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

ويأتي هذا القرار حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم، وفقًا لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقد بلغت نسبة امتثال المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لهذا العام 94,6%, وخلال فترة التطبيق، قامت الوزارة بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بتوجيه أصحاب العمل إلى تنظيم ساعات العمل والالتزام بما جاء في القرار للحد من الإصابات والأمراض المهنية, كما عمل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية على نشر حملات توعوية إعلامية حول أهمية تطبيق القرار ونشر الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري كما تم تطوير الدليل الاسترشادي للعمل في درجات حرارة عالية وتحت أشعة الشمس والمنشورة في الموقع الإلكتروني.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس على تطوير ممارسات السلامة والصحة المهنية في المملكة، وتحقيق بيئة عمل متميزة وسوق عمل جاذب من خلال تطبيق أفضل المعايير المحلية والعالمية بالإضافة إلى أبرز الممارسات الدولية في هذا المجال.
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