43 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة

قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 43 موقعا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وباشرت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية أعمالها بمناطق: القصيم ومكة المكرمة وعسير والجوف وحائل والمدينة المنورة. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء. كما تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.