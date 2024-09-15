نفّذت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية ذهبان الفرعية، حملتها الميدانية في «خليج سلمان»، لرصد الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والسلامة. وأوضح رئيس بلدية ذهبان عبدالله مباركي، أن الفرق الرقابية رصدت نشاطًا لتأجير الدراجات النارية المخالفة في المواقع البحرية، وهو ما يعد انتهاكًا للأنظمة واللوائح البلدية، حيث يشكل هذا النشاط خطرًا على سلامة المرتادين ويتسبب في تشويه المشهد الحضري للمنطقة.



كانت هذه تفاصيل خبر حملة لضبط الدراجات المخالفة بكورنيش جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.