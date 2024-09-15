شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من استغلال المحتالين اليوم الوطني السعودي 94 بعروض وهمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية من استغلال المحتالين لمناسبة اليوم الوطني السعودي 94 من خلال تقديم عروض وهمية.
كما حذرت من إنشاء مواقع مزيفة تنتحل أسماء شركات تجارية معروفة أو غير معروفة وتقديم عروض وهمية بهذه المناسبة.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية تؤكد ضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لمناسبة اليوم الوطني، من خلال عروض تخفيضات وجوائز، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية عن طريق التحقق من موثوقية المواقع والمتاجر.
وتستمر البنوك السعودية في تقديم نصائح للتسوق الإلكتروني الآمن، منها: استخدام وسائل دفع آمنة وتجنب إدخال معلومات البطاقة عبر مواقع غير موثوقة، وتحديث برامج الحماية بشكل مستمر والتأكد من جاهزيتها وفعاليتها.
وتعد هذه الجهود جزءًا من الحملات التي تنفذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين.
هذا بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي، والتثقيف ضد الاحتيال المالي.
كما حذرت من إنشاء مواقع مزيفة تنتحل أسماء شركات تجارية معروفة أو غير معروفة وتقديم عروض وهمية بهذه المناسبة.
ضرورة التحقق من موثوقية المواقعوأشارت اللجنة إلى ضرورة التحقق من موثوقية المواقع قبل الشراء وعدم الانجراف وراء العروض المبالغ فيها وتحقق المستهلك من موثوقية المواقع، وخاصة تلك المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية تؤكد ضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لمناسبة اليوم الوطني، من خلال عروض تخفيضات وجوائز، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية عن طريق التحقق من موثوقية المواقع والمتاجر.
وتستمر البنوك السعودية في تقديم نصائح للتسوق الإلكتروني الآمن، منها: استخدام وسائل دفع آمنة وتجنب إدخال معلومات البطاقة عبر مواقع غير موثوقة، وتحديث برامج الحماية بشكل مستمر والتأكد من جاهزيتها وفعاليتها.
ضمانات الشراءوكذلك التحقق من سياسة الاسترجاع وضمانات الشراء قبل أي عملية، وعدم مشاركة رمز التحقق المرسل لهاتف العميل مع أي شخص يدعي أنه من البنك أو من جهة حكومية أو خاصة.
وتعد هذه الجهود جزءًا من الحملات التي تنفذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين.
هذا بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي، والتثقيف ضد الاحتيال المالي.