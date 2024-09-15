شكرا لمتابعة خبر عن أهالي الحسي يستقبلون طائرات موسم الرياض بالقهوة السعودية والتمر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل أهالي الحسي بمحافظة ثادق طائرات ⁧‫موسم الرياض‬⁩ بالقهوة السعودية والتمر في مشهد تاريخي رائع يظهر كرم السعوديين الذي لا يضاهي كرم.

ونشر حساب عشاق الطيران على منصة إكس تفاصيل عملية نقل طائرات B777-200ER الثلاث من جدة إلى الرياض، في رحلة تبلغ مسافتها قرابة 1,000 كيلومتر، وذكر الحساب أن الطائرات ستسير بسرعة أبطأ من سرعة تحليقها التي اعتادت عليها طوال فترة تواجدها في الخدمة، والبالغة 905 كيلومترات/ ساعة.

وتضمن عملية نقل الطائرات على تحديات صعبة نظرًا لحجم هذه الطائرات، حيث يبلغ طول الطائرة الواحدة قرابة 64 مترا، وعرض البدن 6.2 متر، حتى تتخيل هذه الأبعاد، طول الطائرة الواحدة يعادل الطول الإجمالي لـ13 كاميري 2025، بينما يزيد عرض الطائرة عن عرض 3 سيارات من نفس النوع.

ويعتبر نقل الطائرات الخارجة من الخدمة برًا أمرًا واردًا في العديد من الدول حول العالم، ولكن هذه قد تكون أول مرة يتم فيها نقل 3 طائرات بهذا الحجم دفعة واحدة وبدون فصل أجزاء البدن.