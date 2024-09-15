1.6٪ معدل التضخم السنوي بالسعودية خلال شهر أغسطس

بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر أغسطس من عام 2024م مانسبته 1.6% مقارنة بشهر أغسطس 2023م، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء, ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9% وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.4% حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.7% في شهر أغسطس 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10.8% وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أغسطس 2024م كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 4.6% كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفا عا نسبة 1.5٪ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.6%



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