السعودية | 43 ْمئوية.. أكثر من مدينة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 14

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.

وأوضح المركز أن المدينة المنوّرة والدمام ووادي الدواسر وشرورة والأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 43 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 42 ْمئوية في مكة المكرّمة والخرج والدهناء والصمان.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة والقريات 20، وطريف 21 ْمئوية.