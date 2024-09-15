السعودية | 43 ْمئوية.. أكثر من مدينة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 14

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 43 ْمئوية.. أكثر من مدينة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 14 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وأوضح المركز أن المدينة المنوّرة والدمام ووادي الدواسر وشرورة والأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 43 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 42 ْمئوية في مكة المكرّمة والخرج والدهناء والصمان.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة والقريات 20، وطريف 21 ْمئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار الفرصة المهيّأة لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة.
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