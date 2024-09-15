هواية تربية الطيور.. صبر.. ومشقة.. في سبيل الجمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هناك هوايات مختلفة يمارسها الأشخاص في حياتهم، يدرك البعض أغلب تفاصيلها، ويميل نحوها أفواج كبيرة من الناس، وفي الوقت نفسه هناك هوايات مختلفة في أفكارها ومضمونها تبدو غريبة للوهلة الأولى، يسعى أصحابها إلى إيجاد مساحة لإبرازها على الساحة، وهواة تربية الطيور من النوع الأخير الذي يسعى إلى غرس مفهوم جديد للهواية يعود بالنفع على المجتمع ككل من خلال الاعتناء بهذه المخلوقات الجميلة والضعيفة.



على صوت تغريد الطيور يقضي الكثير من محبي هواية تربية الطيور أوقاتهم مستمتعين بصوتها الذي يعد بالنسبة لهم أعذب الأصوات وأقربها إلى أنفسهم، ولا تحلو لهم الحياة دون الصحوة صباحًا على ألحانها ومعزوفاتها الجميلة.



وتستهوي تربية الطيور الكثير من الأشخاص، ولكنها هواية تحتاج إلى خبرة وصبر كبير ومعرفة تامة، إضافة إلى تحمل المسؤولية، وهي ليست أي مسؤولية، فتربية الطيور تعني الاعتناء بكائن حي يحتاج إلى كل رعاية ممكنة، وقد يؤدي الإهمال إلى مرضه، أو حتى موته.

عقبات وصعوبات تواجه الهواة

في الماضي القريب واجه هواة تربية الطيور العديد من العقبات التي جعلت من ممارسة هوايتهم مهمة شاقة لا يستطيع تحملها إلا ندرة يسيرة منهم، قبل أن توفر لهم البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" مساحة تساعدهم على تنمية هواياتهم المفضلة وجمعهم تحت مظلة واحدة تتيح لهم التواصل وتبادل الخبرات.



وفي الرياض ينشط نادي الطيور أحد الأندية المنضوية تحت لواء البوابة الوطنية للهواية "هاوي"، والذي تم تأسيسه في العام 2023 بهدف ترويج هواية تربية الطيور، وتوفير احتياجات الهواية، وتسهيل العقبات أمام المربين، وإقامة فعاليات وملتقيات وورش عمل ومسابقات تخدم الهواية.



ويهدف النادي الذي يرأسه حمزة الغامدي وبلغ عدد أعضاءه أكثر من 45 عضوًا إلى تثقيف الهواة عن طريق التربية الصحيحة للطيور، وتذليل العقبات التي تواجههم إضافة إلى التواصل فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعلومات والنصائح مع زملاء الهواية.

"هاوي" تذلل العقبات

أثمر الدعم الكبير الذي قدمته البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" لمحبي هواية تربية الطيور في توفير بيئة جاذبة للهواة والمهتمين، كما ساعدتهم من خلال الخدمات التي تقدمها على تأسيس الأندية الخاصة بهم، وتسجيل العضويات، وإدارة أعضاء أندية الهواة ونشاطاتها من خلال صفحات للأندية، ورفع طلبات الدعم، وإيضاح اللوائح التي تنظم القطاع، إضافة إلى حجز المساحات والمرافق، وحضور الدورات التدريبية.



يذكر ان البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة انطلقت في أكتوبر 2022م وتجمع 12 جهة حكومية تحت مظلة واحدة لتقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، وتهيئة البيئة اللازمة لدعم وتعزيز مشاركة المواطن والمقيم في ممارسة الهوايات الثقافية والرياضية والترفيهية والبيئية وغيرها من الهوايات، من خلال التسجيل في البوابة، وتأسيس الأندية أو الانضمام إلى أندية قائمة، والحصول على التراخيص وإقامة الفعاليات من خلال تطبيق "هاوي".