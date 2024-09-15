شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 9 أشهر.. "أكاديمية طويق" تطلق أول دبلوم بمجال الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أكاديمية طويق اليوم، عن إطلاق أول دبلوم لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي بمقرها الرئيسي بمدينة الرياض.

يأتي هذا بالشراكة مع شركة ""Meta" وسيبدأ في شهر ديسمبر للعام الجاري 2024م، لمدة 9 أشهر؛ لتخريج قدرات وطنية متميزة، وسدّ احتياجات الوظائف المتقدمة في مختلف القطاعات. تطوير الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي ويهدف الدبلوم، المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى تطوير المتدربين في الجانب العملي والتطبيقي، ضمن بيئة تعليمية تنافسية، مبنيّة على احتياجات سوق العمل.

ويستهدف إكسابهم أبرز الخبرات والمهارات اللازمة، في عدة مسارات أبرزها: تعلُّم الآلة، وتحليل البيانات باستخدام (Python) و(Tableau)، وتطوير الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى إدارة البيانات الكبيرة؛ لصناعة حلول تقنية مبتكرة تخدم مختلف شرائح المجتمع، وأتاحت الأكاديمية التسجيل في الدبلوم عبر موقعها الإلكتروني. علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بدوره أكّد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، أن إطلاق دبلوم علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، يأتي تعزيزًا لدور الأكاديمية الرائد في توفير عدة مسارات تعليمية، بمعسكرات وبرامج احترافية متنوّعة، حيث أطلقت الأكاديمية مؤخرًا أكثر من 160 معسكرًا وبرنامجًا جديدًا في العديد من المجالات التقنية.

وأشادت رئيسة برامج السياسات العامة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا بشركة "Meta" جويل عواد، بالشراكة مع أكاديمية طويق، في إطلاق برامج تعليمية بشهادات احترافية بالشراكة مع "Meta" التي تهدف لتطوير مهارات الشباب السعودي؛ لدعم الابتكار والإبداع بشتى القطاعات.

وتعد أكاديمية طويق الأولى من نوعها في تقديم المعسكرات والبرامج الاحترافية، ويستفيد منها أكثر من 1,000 متدرب حضوري يوميًا، بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية.

ويأتي أبرزها: Meta, Apple, Microsoft, Amazon, AliBaba، وغيرها من الجهات المتقدمة؛ لسد الفجوة بين تطوّر التقنيات الحديثة، وسدّ احتياجات سوق العمل.