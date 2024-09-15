شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: السجلات المناخية تعطي مؤشرًا تصاعديًا للظواهر الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في السعودية

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أعلى كمية أمطار

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن السجلات المناخية تعطي مؤشرًا تصاعديًا للظواهر الجوية، خاصة المطرية، على عدد من مناطق المملكة.وأوضح القحطاني، أن محافظة جدة تُعدُ مثالًا لذلك، لافتًا إلى أن عام 2009م شهد كمية أمطار تراوحت ما بين "70- 95" ملم.وبين أنه في عام 2011م سجلت تقريبًا 111 ملم - وفقًا لرادار الطقس - بينما في 2022م سجلت 182 ملم.كان أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الأرقام المناخية التي سجلت خلال صيف هذا العام 2024.وسجلت منطقة جازان أعلى كمية أمطار بواقع 184 ملم فيما سجلت المدينة المنورة أعلى سرعة للرياح بلغت 100 كم/س.جاء ذلك خلال الاحتفاء بمناسبة اليوم العربي للأرصاد الجوية الذي يُعقد تحت شعار "الأثر المناخي .. وبرامج التأقلم".