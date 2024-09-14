25 طبيبا واستشاريا بمؤتمر أمراض الدم

وأوضحت رئيسة المؤتمر الدكتورة إنشراح برناوي، رئيسة قسم أمراض الدم في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، أن المؤتمر يأتي تواكبا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الدم، متضمنا عدد 17 جلسة تعليمية يقدمها 25 طبيبًا متحدثًا من الاستشاريين المختصين بهذا المجال، حيث سيناقش مستجدات أمراض الدم الحميدة والوراثية وطرق علاجها، بما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمرضى، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مجتمع صحي وفقا لأحدث المعايير الصحية العالمية، مبينة أن المؤتمر سيبحث المصاعب التي تواجه الأطباء في علاج بعض الحالات المستعصية، كما يستعرض أحدث الدراسات العلمية في تشخيص وعلاج أمراض الدم، من خلال محتوى علمي وطبي كبير، سواء من الأوراق العلمية المقدمة أو المحاضرات المتنوعة وورش العمل.
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