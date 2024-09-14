شكرا لقرائتكم خبر عن غذائية وطبية.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات جديدة في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

خدمات علاجية باليمن

إسعاف المنية بلبنان

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 سلة غذائية في محلية دنقلا بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 5،105 من أفراد الأسر المتضررة من السيول والأمطار.وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م، امتدادًا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة لمساعدة الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.وفي اليمن وزع المركز أمس 158 حقيبة إيوائية و92 خيمة في مخيم آل صبران بمديرية المدينة في محافظة مأرب، استفاد منها 948 فردًا بواقع 158 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.في نفس السياق، قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 2.164 مستفيدًا خلال الفترة من 21 حتى 27 أغسطس 2024م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان.وراجع عيادة الطوارئ 1.027 مريضًا، وعيادة الباطنية 302 مستفيد، وعيادة الأطفال 331 طفلاً، وعيادة المصابين بالأوبئة 297 مريضًا، وعيادة النساء والولادة 186 حالة، وقسم التوليد 21 حالة.وفي مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 428 فحصًا مخبرية، واستفاد من قسم الأشعة 161 فردًا، والصيدلية 1.992 مستفيدًا، وعيادة الإحالة الطبية 17 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 34 مستفيدًا، والملاحظة 717 مستفيدًا، وراجع قسم نقل الدم 9 حالات، فيما جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.من ناحية أخرى، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 59 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان.كما تنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.