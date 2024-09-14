شكرا لمتابعة خبر عن مختص: هناك بعض أنواع النباتات الغازية الخطيرة منتشرة في المملكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مدير عام البحث والابتكار في مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور أحمد الغامدي، عن ان هناك بعض أنواع النباتات الغازية الخطيرة منتشرة في المملكة.

وقال الغامدي، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية:” هناك بعض النباتات التى تشكل خطرا على الإنسان والتى يباع بعضها في مشاتل المملكة، مضيفا: “قريبا ستُعلن قائمة بهذه النباتات للتوعية”.

وعن أنواع هذه النباتات قال: “أخطر أنواع النباتات الغازية المنتشرة لدينا هى: البرسوبس و التين الشوكي والبارثينيوم”.

وتابع: “بجانب خطورة هذه النباتات فهى ايضا تسبب خسائر اقتصادية وبيئية، وبعضها سامة، بمجرد أن يلمسها الإنسان تسبب له هيجان في الجلد والعين، وربما تتدهور الحالة إذا لم يتم التعامل بشكل مباشر، والبارثينيوم يمكن أن يصيب الإنسان بالتسمم”.