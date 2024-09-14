شكرا لمتابعة خبر عن عرقجي: السعودية دولة قوية ويتعين علينا أن تكون هناك علاقة جيدة معها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المملكة -مثل العراق- تحتل مكاناً خاصاً في سياسة إيران تجاه الدول المجاورة لها.

وقال عرقجي ، أن العلاقات السعودية الإيرانية ظلت تتقدم بشكل جيد منذ سنوات عدّة. وكان البلدان استأنفا علاقاتهما الدبلوماسية في مارس 2023، بوساطة صينية، إثر قطيعة استغرقت سبع سنوات.

وأضاف عرقجي إن السياسة الخارجية لحكومة الرئيس الجديد مسعود بزشكيان تهدف لتعزيز العلاقات وترسيخها مع جيران إيران.

وأكد أن سياسة الإدارة الإيرانية الـ14 تتمثل في تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة وتعميقها. ومثلما يحتل العراق مكاناً خاصاً في سياسة الجوار الإيراني، فإن المملكة تحتل مكاناً خاصاً أيضاً.

وتابع إن المملكة دولة رئيسية وقوية في المنطقة، ويتعين أن تكون هناك علاقة جيدة وتعاون مكثف بين إيران والسعودية. واعتبر أن ذلك ضروريٌّ للسلام والاستقرار في المنطقة.