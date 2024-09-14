ضبط 22373 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 02/ 03/ 1446 هـ الموافق 05/ 09/ 2024 م إلى 08/ 03/ 1446هـ الموافق 11/ 09/ 2024م، عن النتائج التالية:بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 22373 مخالفًا، منهم 14216 مخالفًا لنظام الإقامة، و4943 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3214 مخالفًا لنظام العمل.بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1507 أشخاص 46% منهم يمنيو الجنسية، و53% إثيوبيو الجنسية، و01% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 80 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15536 وافدًا مخالفًا، منهم 14203 رجال، و1333 امرأة.

خامسًا: تم إحالة 6395 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2030 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13475 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.