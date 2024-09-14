شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد رائعة.. هطول أمطار متفرقة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.وشملت أجزاءً من محافظات, المخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها.كان نبه الدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.وأشار إلى تعرض مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة.ويصاحب الأمطار جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.