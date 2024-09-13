شكرا لمتابعة خبر عن مسن يحتفل بعبور الطائرات في بوليفارد الرياض ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو متداول رجل مسن يرقص العرضة بالقرب من طائرة خلال رحلتها براً عبر مناطق المملكة، ما أضفى أجواءً من الحماسة والتشويق على الحدث.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع عفوية الرجل، معبرين عن أملهم بأن يفوز، ومشاركين في الوقت عينه مقاطع أخرى وثقت عبور الطائرات الثلاث عبر طرقات المملكة، واستقبال المواطنين لتلك الرحلة التاريخية.

واعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، فوز المسن الذي أدى العرضة أثناء مشاهدته الطائرات، بسيارة فاخرة.

وقال الشيخ، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”: نبي معلوماته فاز الغالي بواحدة من 6 سيارات وبقي 5… يستاهل ومشاعره لمست كل سعودي.

وكان آل الشيخ كشف بتغريدة سابقة، إطلاق مسابقة أجمل فيديو أو صورة للطائرات، على أن يحصل الفائز على سيارة جديدة فاخرة.