إغلاق جسر نمران في بيشة لمدة 3 أشهر لأعمال الصيانة

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إغلاق جسر نمران بمحافظة بيشة لمدة ثلاثة أشهر لأعمال الصيانة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 / 3 / 1446 هـ. وأوضحت "هيئة الطرق" أن الأعمال التي سيتم تنفيذها على الجسر تشمل استبدال فواصل التمدد، وأنابيب التصريف، إضافة إلى حماية قواعد أسفل الجسر، كما ستتضمن الأعمال توفير أعلى معايير الجودة والسلامة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات مثل: اللوحات الإرشادية، والدهانات الأرضية، والعلامات الأرضية، والاهتزازات التحذيرية، والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطريق وضمان انسيابية الحركة المرورية.

ودعت الهيئة مستخدمي الطريق إلى سلك طرق بديلة مثل: جسر بيشة العام، وذلك لضمان سهولة الحركة وتجنب الازدحام خلال فترة الصيانة، مؤكدةً التزامها بمواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.

وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.