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بمشاركة المملكة.. انطلاق قمة Startup 20 في البرازيل

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واس - ساو باولو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات قمة Startup 20 في مدينة ساو باولو البرازيلية، بمشاركة وفد سعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجموعة الشركات الناشئة في مجموعة العشرين بالشراكة مع "نيوم" الجهة الحاضنة لمشاركة المملكة في مجموعة الشركات الناشئة Startup 20.
وتأتي مشاركة المملكة في القمة العالمية لتسليط الضوء على جهودها الداعمة لريادة الأعمال والابتكار.
انطلاق فعاليات قمة Startup 20 في ساو باولو - واس
انطلاق فعاليات قمة Startup 20 في ساو باولو - واس

وشهد الحدث تنظيم معرض سعودي مصاحب لتسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقتها المملكة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية تجمع خبراء سعوديين وعالميين لمناقشة أفضل الممارسات في مجال الابتكار وتطوير منظومات ريادية متكاملة إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون تحت مظلة مبادرة جسر الشركات الناشئة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري في الشركات الناشئة السعودية والبرازيلية.
انطلاق فعاليات قمة Startup 20 في ساو باولو - واس
انطلاق فعاليات قمة Startup 20 في ساو باولو - واس

قمة Startup 20

وتعكس مشاركة المملكة في قمة Startup 20 حرصها على تعزيز التعاون الدولي في مجال ريادة الأعمال، وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
انطلاق فعاليات قمة Startup 20 في ساو باولو - واس
انطلاق فعاليات قمة Startup 20 في ساو باولو - واس
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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