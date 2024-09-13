شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الطرق: طرق المملكة مهيئة لنقل كافة الحمولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للطرق أن طرق المملكة مهيئة لنقل كافة الحمولات بجميع الأوزان والأبعاد، مبينة أن هناك أبعاد وأوزان نظامية وفق المادة 23، ولكن يمكن نقل كافة الحمولات غير القابلة للتجزئة من خلال إصدار تصاريح الحمولات الاستثنائية من موقع الهيئة العامة للطرق.

وقالت الهيئة أن الهدف من هذه التصاريح تمكين القطاعات الحيوية والواعدة من نقل حمولاتها غير القابلة للتجزئة، بالإضافة لدعم الحركة السياحية والتجارية، إضافة لتمكين الحركة اللوجستية.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن المملكة العربية السعودية تتمتع بشبكة طرق ضخمة، تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر الترابط، وهو الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي وتميكن حركة الشحن واللوجستيات بما يدعم النهضة الشاملة في ظل رؤية المملكة 2030.

وجدير بالذكر، أن ناقلات ضخمة قامت مؤخرا بنقل 3طائرات للخطوط السعودية عبر الطرق البرية من أجل ايصالها إلى بوليفارد الرياض، بمتابعة من رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في إطار التطوير والتجديد لموسم الترفيه.