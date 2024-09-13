شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: العرب القدماء استعانوا بالطبيعة لمعرفة الاتجاهات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن العرب منذ قديم الزمان وهم أهل تنقل الترحال إما للتجارة لأن الجزيرة العربية حلقة وصل بين آسيا وأفريقيا، أو للرأى لانهم اهل حلال.

وأضاف الزعاق؛ فيديو على حسابه الشخصى على منصة “إكس”،أن العرب فى تنقلاتهم وترحالهم لم يستخدموا البوصلة، لمعرفة الاتجاهات، وإنما لجؤ للطبيعة كالنجوم والرياح والظل، فإذا كانت السماء صافية، استعانوا بالنجوم، وإن كانت غائمة استعانوا بالرياح، وفى النهار كانوا يستخدمون الظل.

وأكمل في أن أدق الطرق في معرفة الجهات، هي مواقع النجوم « وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ».