السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة ،في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية و نجران، كذلك الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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