شكرا لمتابعة خبر عن منحة “نورة النعيم” تعلن أسماء الفائزين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة منحة الدكتورة نوره بنت عبدالله النعيم لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وآثارها بقسم التاريخ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود عن أسماء الفائزات والفائزين بمنح العام الأول ١٤٤٤-١٤٤٥ه /٢٠٢٣م، فقد حصل إحدى عشر طالبًا و طالبة على منح بحثية في فروع المنحة الثلاث وهي: منحة النشر العلمي والرقمي، ومنحة الرحلات العلمية، ومنحة الكتب والبرامج. وصرح أمين المنحة أ.د عبدالله بن عبدالرحمن العبدالجبار عن تنافس كبير بين طلبة الدراسات العليا على فرعي النشر العلمي والرقمي والرحلات العلمية، وبدرجة أقل على منح الكتب والبرامج.

وبهذه المناسبة تهنئ أمانة المنحة الفائزين بالمنح على إنجازهم الاستثنائي في الحصول على هذه المنح، ونحن ممتنون للفرصة التي أتيحت لنا لدعم رحلتهم التعليمية متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح. كما نتمنى التوفيق والنجاح لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام، وتتطلع إلى استقبال طلباتهم في الأعوام القادمة. فهذه المنح تحقق أحد أهداف رؤية 2030 في تبني أفراد المجتمع برامج تنموية وتطوعية تخدم مسيرة هذا البلد المعطاء وتخلد منجزاته.

يذكر أن منحة الدكتورة نورة بنت عبدالله النعيم لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وآثارها تأسست عام 2023م بقسم التاريخ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود، تكريمًا لجهود الراحلة في دعم طلبة الدراسات العليا، وقد خصصت المنحة لطلبة الدراسات العليا بأقسام التاريخ والآثار بالمملكة العربية السعودية في مجالات تاريخ الجزيرة العربية وآثارها.

ومن شروط التقديم على المنحة أن تكون الرسالة حديثة ولم تناقش بعد، ويكون الطالب/بـه ما زال على مقاعد الدراسة لأنها منح دعم بحثية.

بينما تصل قيمة المنحة 100 ألف ريال سنويا لمدة عشر سنوات، وهذه أول سنة على مستوى المملكة العربية السعودية.