شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تضبط مقيمًا مخالفًا بالرعي في محمية الملك سلمان الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لارتكابه مخالفة رعي (60) رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

