شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية أنغولا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، رسالة خطية من فخامة الرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أنغولا تيتي أنطونيو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية زامبيا السفير (غير المقيم) لدى جمهورية أنغولا علي بن سعد القحطاني.